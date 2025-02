Iodonna.it - Tre idee alla portata di tutte, perfette per cambiare hairlook nella prossima stagione

Il giorno dopo la cerimonia, si tirano le somme sui trend capelli lanciati dalle star ai Grammy 2025. Nel pot-pourri di acconciature creative e beauty look altamente scenografici, vincono a fuor di popolo le chiome con frangia di tre grandi icone Millennial. Sirena, tutta d’oro, eterea: i look più iconici di Beyoncé ai Grammy X I capelli delle star ai Grammy 2025Dai boccoli rosso fuoco di Chappell Roanchioma afro scolpita di Willow Smith (che si fa notare anche per il dente gioiello verde giada).