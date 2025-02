Trasferisci il giorno della scadenza | tutte le grandi mosse come Chelsea Manchester United Manchester City Liverpool e Arsenal look per rafforzare

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 10:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.0900Una o due primequesta mattina.RB Lipsia hanno firmato Aston Villa Il difensore Kosta Nedeljkovic in prestito fino alla finestagione.Villa è a corto di corpi alle spalle ma ha ancora sanzionato l’interruttore che vedrà il serbo di 19 anni unirsi al Bundesliga Club.Nedeljkovic ha dichiarato al sito web di Lipsia: “Dal primo contatto, volevo davvero prendere questa opzione, perché il club si basa costantemente sui giovani giocatori e dà loro la possibilità di svilupparsi”.Il giovane di talento si unisce a RB Lipsia! Kosta Nedeljkovic si unirà a RB Lipzig in prestito da Premier League Outfit @AvfCofficial per il restostagione 2024/25. L’accordo di prestito include anche un’opzione per l’acquisto.