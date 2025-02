Anteprima24.it - Trascina a terra e picchia la compagna, arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiL’ha prima offesa, quindi afferrata per i capelli,ta ae colpita con calci e pugni, lanciandole, come se ciò non bastasse, anche uno sgabello e vietandole di ritornare a casa con le tre figlie minorenni, a una delle quali poco prima aveva anche dato uno schiaffo sul volto. È accaduto a Castel Volturno (Caserta), in manette è finito un uomo di 45 anni, che i carabinieri hanno portato in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti dopo che una 33enne, ha chiamato il 112; giunti sul posto, hanno trovato la donna con tre figlie in strada. La 33enne ha raccontato che il compagno, ubriaco, l’aveva aggredita a cena, e lei era così fuggita di casa con le figlie nella speranza che l’uomo, passata la sbornia, si calmasse.