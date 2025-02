Nuovasocieta.it - Trapianto di capelli, un business in crescita

Quello della calvizie è da sempre un tema di stretta attualità che interessa moltissime persone nel mondo. Si stima infatti che circa la metà degli uomini sopra i 50 anni ne soffra, mentre nelle donne questa percentuale scende a un terzo, ma resta comunque alta.La perdita didunque non è solo un fattore estetico, ma porta con sé anche notevoli implicazioni psicologiche generando spesso insicurezza in sé stessi e insoddisfazioni nei confronti del proprio aspetto fisico che possono anche influire sul benessere e la qualità della vita.Rimedi per la calvizieConsiderando i motivi sopra elencati si comprende come mai da sempre si cerchino soluzioni per le calvizie. E in questo senso se nell’antichità non c’era molto da fare e al massimo si poteva nascondere il cuoio capelluto pelato sotto un parrucchino, per fortuna al giorno d’oggi scienza e tecnologia sono preziosi alleati.