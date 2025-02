Secoloditalia.it - Trapani, doppio sfregio dei vandali alla statua della Madonna: decapitano Gesù Bambino e mettono una siringa nel capo mozzato

in azione a Castellammare del Golfo, in provincia di, compiono ununanel. Lasfregiata è una scultura collocata nell’area urbana denominata “Il Posto più bello del mondo” e raffigurante laconin braccio. Ignoti hanno decapitato il bambinello, inserendo unanel. Oltretesta in gesso è stato spezzato anche un piede di. Ihanno anche imbrattato le panchine, i tavoli dell’area e i contenitori per la raccolta differenziata.famiglia per cui è un simboloQuell’area ha un significato affettivo molto importante per l’intera comunità perché rappresenta per la famiglia Caleca un luogo di memoria per il figlio Francesco, morto nel 2020, a 22 anni, a causa di un incidente stradale proprio in quell’area, in Via Porta Fraginesi, arteria che dal centro cittadino conducestatale 187, in zonaScala.