Genovatoday.it - Transizione energetica per le imprese: convegno sulle opportunità e le agevolazioni

Leggi su Genovatoday.it

Appuntamento giovedì 6 febbraio alle 16:30 presso la sede di Confindustria Genova (via San Vincenzo 2) con il'Luce 5.0:per le'. L’evento, aperto a tutti e destinato in particolare alle Piccole e medie, è volto a far conoscere le