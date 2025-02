Dayitalianews.com - Tragico schianto nella notte contro un albero, muore giovane elettricista a 22 anni. Indagano i carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

Un’altravita spezzata sulle strade italiane, dove è morto Gabriele Zentilin di appena 22in un incidente a Tavagnacco, domenica 2 febbraio.L’incidenteIl sinistro si è verificato in viale Vittorio Veneto e il, a bordo della sua Alfa Romeo 159, avrebbe perso illlo del mezzo per motivi ancora da accertare schiantandoli violentementeun. Dopo la chiamata di soccorso, sopraggiunta poco prima delle 22:00, si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco che a fatica hanno estratto il corpo deldalle lamiere ormai senza vita, infatti si sono rivelati inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.Il 22enne lavorava comeed era una grande appassionato di motori, inoltre per un periodo aveva anche giocato come difensore in seconda categoria con la Serenissima Pradamano.