Thesocialpost.it - Tragico schianto contro un albero, muore giovanissimo

Leggi su Thesocialpost.it

FELETTO (Torino) – Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri in via Vittorio Veneto, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita dopo aver perso illlo della sua Alfa Romeo 159. La vettura, dopo una sbandata, è finita violentementeun, riducendosi a un ammasso di lamiere.L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al ragazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dall’abitacolo, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello. Non si esclude che l’alta velocità o una possibile distrazione possano aver giocato un ruolo determinante nella tragedia.