Tragedia in campagna Si ferisce con la motosega muore 65enne

Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un dramma sul posto di lavoro. Una vera e propriainè andata in scena nella mattinata di oggi tra Sava, in provincia di Taranto, e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Ed è proprio in un terreno situato in mezzo a questi due paesi che si è consumato il dramma. Secondo quanto ricostruito, infatti, un uomo di 65 anni è morto dissanguato dopo essersi ferito con laa batteria che gli ha reciso l’arteria femorale. Il malcapitato era intento a potare un albero di ulivo.in, sul posto anche i carabinieriIl figlio, che si trovava incon il padre, avrebbe lanciato subito l’allarme. Sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.