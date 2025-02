Dayitalianews.com - Tragedia a Mercogliano, non risponde ad amici e vicini, trovato morto in casa 56enne

Leggi su Dayitalianews.com

La tragica scoperta è stata fatta questa mattina (3 febbraio) a: sono stati i vigili del fuoco a trovare nell’abitazione il cadavere del, in provincia di Avellino, dove un uomo di 56 anni del posto, che viveva da solo, è statonella sua abitazione. Il cadavere dell’uomo è statoquesta mattina in via Ernesto Amatucci. Alcunididell’uomo, si erano preoccupati per la mancanza di notizie dele hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno utilizzato un’autoscala per accedere all’abitazione dell’uomo, situata al terzo piano dell’edificio: una volta entrati nell’appartamento, i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, confermato anche dal personale del 118.