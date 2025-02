Dayitalianews.com - Tragedia a Cernusco sul Naviglio, ciclista travolto e ucciso da un camion

L’incidente asul, lungo la Strada Provinciale 121Un uomo di 74 anni è statoquesta mattina (3 febbraio) da unmentre andava in bicicletta asul, in provincia di Milano. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 10,40 lungo la Strada Provinciale 121. Sul posto sono intervenuti i carabinieri disul, i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, per mettere in sicurezza ile l’area coinvolta e gli operatori del 118. Per il 74enne non c’è stato nulla da fare e i sanitari – fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia in una nota – hanno potuto solo constatarne il decesso. Foto di repertorioL'articolosulda unproviene da Dayitalianews.