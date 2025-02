Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-02-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel quadrante della città è attiva la nuova linea 038 gestita dall' operatore privato bis Estrada tutti i giorni e garantisce il collegamento tra Labaro e la stazione di Saxa Rubra sempre oggi modificato il percorso della linea 039 i bus limitano le corse alla stazione di Saxa Rubra oggi pomeriggio a partire dalle 14 manifestazione in piazza Santi Apostoli possibili ripercussioni alla viabilità tra via Cesare Battisti a Piazza Venezia Inoltre da oggi a giovedì tra le 21 e le 5:30 è previsto lo stop alla circolazione e Sotto via di Corso d'Italia 89 490 a 495 saranno deviate lungo via Boncompagni dettagli e aggiornamenti sumobilita.it https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/03/filefb7d3f1a-6fa4-48ad-9b23-b49e4c9addd3PmCADtRuPor2eoSfNuc.