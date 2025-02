Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 2 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – domenica 2– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 35, 36 e 37 in.Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik facendogli credere di averlo lasciato mentre in realtà si nasconde a casa di Burcu, solo per renderlo più accondiscendente alle sue richieste.Oylum è pronta a partire per New York, accompagnata da Tolga, ma prima di arrivare in aeroporto comincia ad avvertire dei forti dolori alla mano. Tolga la accompagna in ospedale.Oylum è decisa a dire tutta la verità a sua madre. Quando trova il coraggio di telefonarle, le risponde un’infermiera del pronto soccorso che le comunica che Guzide ha subito un incidente.