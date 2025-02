Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: Tolga rischia la vita, salvato da Oltan

Ci attendono momenti carichi di tensione nei prossimi episodi della serie(Aldatmak). Gli spoiler turchi rivelano che nei prossimi episodi della soap con Vahide Perçin assisteremo all’attentato ai danni diKa?ifo?lu. Il ragazzo saràdal padre, che si beccherà la pallottola e finirà in ospedale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.in pericoloLa storyline prenderà il via nel momento in cui un ex socio d’affari disi presenterà nel suo ufficio. Taner – questo il nome dell’uomo – accuserà il figlio didi avergli corrisposto una cifra del tutto inadeguata per le sue azioni e pretenderà altro denaro. Il ragazzo si difenderà dicendogli che lui ha semplicemente acquistato le sue azioni quando ha manifestato la volontà di venderle, ma secondo Taner le avrà pagate troppo poco.