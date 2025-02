Quotidiano.net - Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia: successo a Gedda con oltre 55.000 visitatori

Grandedele delper la tappa a, ottava e ultima tappa delper la campagna intercontinentale che si chiude con55.000, di cui quasi 16.000 a bordo del veliero. Record per i social che con la tappa in Arabia Saudita raggiungono i 1.600.000 follower in appena 8 mesi e primato anche per la copertura informativa con 20.000 pubblicazioni ine all'estero. Ildisi è confermato luogo di incontro dove costruire un dialogo tra istituzioni e grandi aziende, in un contesto dove l'si distingue a livello internazionale per l'elevata qualità del dibattito sul tema grazie al nuovo rapporto tra Roma e Riad di partenariato strategico. La grande industriana, in particolare quella del lusso, il Made in Italy, il turismo i temi centrali del programma corporate deldidove alcuni dei più importanti rappresentanti dell'eccellenza industrialena, tra cui Fincantieri, Pirelli, Leonardo, Ferretti Group, Rina, Investindustrial, Riva, Arsenale Group e Confindustria sono protagonisti di momenti di incontro e approfondimento dedicati allo sviluppo industriale ine all'estero, con focus sull'Arabia Saudita.