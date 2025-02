Tottenham Transfer from Lens A Dream … come il difensore prende di mira due trofei

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 20:04:00 Kevin Danso ha definito l'occasione per vincere i"Every Kid's" dopo essersi unito alin prestito dalla lente laterale della Ligue 1 per il resto della stagione con l'obbligo di un trasferimento di £ 21 milioni.L'Austria International Danso dovrebbe firmare un contratto quinquennale alla fine del suo incantesimo iniziale dopo che Spurs è intervenuto davanti a Wolves, che aveva un medico in fila per il 26enne."È fantastico essere qui", ha detto Danso a Spurs. "Ho sempre voluto giocare per un grande club in Premier League eHotspur è esattamente questo."Non appena senti they sono interessati, l'unica cosa che puoi fare è dire di sì. È un progetto straordinario di cui far parte e sono felice di essere qui.