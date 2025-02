Europa.today.it - Tosini è devastante (33 punti) e il Club Italia fa festa al Centro Pavesi

Ilscende in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile e trova una grande prestazione contro la Savis Vol-ley Academy TO. AlFederaledi Milano infatti le Azzurrine si impongono per 3-2 (22-25, 25-18, 23-25, 25-22, 15-10) sulle avversarie.