Torrecuso, 'BarCamp' locali: finanziato il progetto 'Resto Qui'

Tempo di lettura: 2 minuti“Resto Qui” è il nome delpresentato dal Comune die che pochi giorni fa è risultato ammesso a finanziamento piazzandosi al terzo posto in graduatoria su 96 progetti (solo due del Sannio ammessi a finanziamento). Unpresentato in risposta all’Avviso “BarCamp– giovani, cultura, innovazione e impresa” di Sviluppo Campania e che vedrà la organizzazione, con il coordinamento di ANCI Campania, di “BarCamp”per realizzare sul territorio regionale iniziative ed eventi di confronto, dialogo, partecipazione attiva dei giovani sui temi dello sviluppo personale, culturale e professionale. Ad intervenire è Nicola Biondi, Presidente del Consiglio Comunale dinonché delegato alle politiche giovanili: “Ciò che riguarda il mondo giovanile non deve essere mai lasciato indietro e noi cosi stiamo facendo – afferma Biondi – e ilne è la prova, un risultato straordinario, se si pensa soprattutto alla tempistica a disposizione.