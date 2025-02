Puntomagazine.it - Torre Annunziata, giro di vite su viabilità e sosta selvaggia. Cuccurullo: “Arriva l’Occhio di Falco”

Occhio elettronico per individuare tutte le infrazioni al Codice della Strada. Operativi in città anche i primi nuovi otto vigili urbani. “Entro fine febbraio gli altri sei”disullae lada parte dell’Amministrazione Comunale diin città l’Autoscan Capture, il moderno sistema di controllo per contrastare le violazioni al Codice della Strada, conosciuto come “Occhio di”.Si tratta di un innovativo sistema di controllo automatizzato progettato per identificare, in tempo reale, attraverso il collegamento con le banche date ministeriali, i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa RCA e della revisione periodica. Non solo: La telecamera ad alta definizione, grazie ad una visuale a 360°, montata sul tettuccio della volante della Polizia Locale, è in grado di individuare tutte le auto invietata.