Quifinanza.it - Tornano le proteste dei trattori in tutta Italia, l’accusa al Governo: “Non ha fatto nulla”

Leggi su Quifinanza.it

Ledeisono tornate a farsi sentire in. Gli agricoltori chiedono il rispetto degli accordi raggiunti con ildurante il tavolo organizzato presso il ministero dell’Agricoltura quasi un anno fa. Diverse le manifestazioni organizzate in molte regioni, dal Nord al Sud, ma la partecipazione è stata inferiore rispetto al passato.Tra i temi delle, la protezione dalla concorrenza estera, un “giusto prezzo” per i prodotti del settore, una moratoria sull’indebitamento delle aziende agricole e, più in generale, la dichiarazione dello stato di crisi per le società che si occupano di agricoltura e pesca.inDiverse organizzazioni indipendenti di agricoltori e pescatori hanno manifestato in molte cittàne. Tra giovedì 30 gennaio e domenica 2 febbraio hanno sfilato nelle piazze decine di mezzi agricoli, per protestare soprattutto contro l’atteggiamento delnei confronti degli accordi presi quasi un anno fa.