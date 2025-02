Tornando a Est la clip Il Commissario Corrado Cattani

Leggi su Cinefilos.it

a Est, la“Il”Ecco unaesclusiva dia Est, il nuovo road-movie sequel del fortunato Est – Dittatura Last Minute. Il film arriverà nei cinema italiani dal 13 febbraio 2025 distribuito da Plaion Pictures.Squadra che vince non si cambia: anchea Est è scritto e diretto da Antonio Pisu che torna a dirigere il trio originale – Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini nei panni di Rice, Pago e Bibi. Tra le nuove aggiunte al cast figurano invece Cesare Bocci, Zahcary Baharov, Alexandra Vale. Il film è prodotto da Stradedellest Produzioni – i cui soci fondatori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi sono gli autori e protagonisti della storia originale – con Rai Cinema, in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini e con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission.