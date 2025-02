Formiche.net - Torna Rome Foreign Policy Club, il podcast di Formiche con Ecfr

Negli ultimi anni, eventi di portata globale hanno messo alla prova la capacità dell’Europa e del mondo di resistere a campagne di manipolazione dell’informazione. Pensiamo alla pandemia di Covid-19, un periodo in cui la disinformazione ha trovato terreno fertile per diffondersi, generando confusione, sfiducia nelle istituzioni e divisioni sociali. Oppure all’invasione russa dell’Ucraina, un conflitto che non si è giocato solo sui campi di battaglia, ma anche nello spazio dell’informazione, con narrazioni manipolate utilizzate per influenzare l’opinione pubblica globale.Ma non è tutto. Negli ultimi anni, abbiamo assistito all’emergere di nuove minacce, come l’uso sempre più sofisticato dell’intelligenza artificiale per creare contenuti falsi apparentemente credibili. Questo, unito alla capacità della disinformazione di adattarsi e cambiare forma a seconda del contesto – una vera e propria natura camaleontica – ha reso questa sfida ancora più complessa.