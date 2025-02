Nerdpool.it - Topolino & Co. si uniscono ai Vendicatori nel nuovo Marvel What If?

Leggi su Nerdpool.it

, Paperino, Pippo, Minnie e Pluto sono alcuni dei personaggi più riconoscibili del catalogo Disney. Ma i fan li riconosceranno quando assumeranno i poteri e le abilità degli Eroi più potenti della Terra? Questa domanda troverà risposta a marzo in “; Disney: E se.?e i suoi amici diventassero i” (titolo non ufficiale della versione italiana qui tradotto per rendere meglio l’idea). Il one-shot è l’ultima aggiunta aiIf.? e si aggiunge a “; Disney:E se.? Minnie diventasse Capitan” e “; Disney: E se.?; Amici diventassero i Fantastici Quattro”. Il prossimo numero è una rivisitazione del leggendario Avengers #1 di Stan Lee e Jack Kirby del 1963.L’anteprima esclusiva di Comicbook.com permette di dare un’occhiata alle prime pagine letterate di questoIf.