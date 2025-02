Isaechia.it - Too Hot to Handle e L’Amore è Cieco, in arrivo la versione italiana dei due iconici show di Netflix

Per il nuovo anno la piattaforma streamingha in serbo due grosse novità in ambito di reality: stiamo parlando delladi due programmi che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo, ovvero Love is Blind e Too hot to Hande.Per quanto riguarda Too hot to Hande, il reality in questione si basa su un meccanismo molto semplice, ma di grande effetto: un gruppo di giovani e avvenenti single si ritrovano a convivere in una villa di lusso, con l’obiettivo di vincere un ricco montepremi. Per portare a casa il premio finale, però, i partecipanti dovranno rispettare un’unica regola, ovvero evitare qualsiasi contatto fisico di natura romantica con gli altri partecipanti. Al bando quindi baci, gesti romantici e rapporti intimi, pena l’esclusione dal gioco.L’obiettivo del gioco non è solo quello di testare la resistenza fisica dei partecipanti, ma anche spingerli a costruire delle relazioni stabili e basate su connessioni emotive, prima che fisiche.