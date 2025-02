Oasport.it - Tiro a segno, Roberto Di Donna: “Il 2025 anno di transizione, non ci aspettavamo la doppia medaglia a Parigi”

Dirappresenta una vera leggenda delitaliano, con alle spalle due medaglie (oro nella 10 metri e bronzo nella 50 ad Atlanta 1996) in quattro partecipazioni olimpiche da atleta ed il ruolo attuale di Commissario Tecnico della Nazionale seniores di pistola. Il 56enne romano, ai microfoni di OA Sport, ha toccato diversi temi interessanti tracciando un bilancio dell’ultima stagione e proiettandosi agli obiettivi principali del.Sull’emozione di vincere l’oro olimpico da atleta: “Ho coronato il sogno di ogni sportivo. Da bambino vedevo le Olimpiadi e parteciparvi poteva essere un sogno. Poi partecipando alla prima ho detto: ‘Sì, bella l’Olimpiade, ma se non si sale sul podio anche no’. Partecipare non mi bastava più. Atlanta 1996 fu una soddisfazione incredibile, anche per la mia disciplina perché modestamente posso dire che un po’ di ragazzi si sono avvicinati grazie a quella vittoria.