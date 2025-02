Gqitalia.it - Timex ha appena lanciato il suo orologio più lussuoso dell'anno

A parte il grande e compianto Gerald Genta (creatore, tra i tanti successi, di moi quali l'Audemars Piguet Royal Oak e l'Universal Genève Polerouter) e leggende indie del calibro di Max Büsser e Ming Thein, c'è un'evidente penuria di designer famosi nel mondo'orologeria. Negli ultimi vent'anni, tuttavia, Giorgio Galli, Direttore Creativo Globale di, si è lentamente ma inesorabilmente imposto come concorrente per entrare a fare partea loro schiera, grazie a una serie di successi che fondono influenze tradizionali con materiali moderni e dettagli accurati, la maggior parte dei quali può essere acquistata a un prezzo inferiore ai 500 euro.