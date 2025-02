Agi.it - Tifosi del Real Sociedad aggrediti a Roma, Daspo per 5 ultrà

AGI - Sono stati notificati, nelle ultime ore, iadottati dal questore dia carico dei cinque, denunciati all'autorità giudiziaria, per il coinvolgimento negli episodi sfociati nella grave aggressione in danno deidel, avvenuta il 22 gennaio scorso in via Leonina, a, alla vigilia della gara di Europa League che vedeva la squadra spagnola in campo contro la Lazio. Sono 27 complessivamente gli anni previsti dai cinque provvedimenti che interdicono la partecipazione alle manifestazioni sportive e la frequentazione dei luoghi pertinenza rispetto agli impianti sportivi in occasione dei predetti eventi. Nel dettaglio, per due degli indagati, recidivi, il provvedimento avrà una durata di nove anni, accompagnato dall'obbligo di presentazione, per l'intera validità del divieto, presso uffici di polizia in occasione delle gare disputate dalla squadra biancoceleste.