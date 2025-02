Ti ammazzo con la motosega | così l’Ottavo re di Roma va a processo per stalking

Leggi su Open.online

«Ti faccio ammazzare. Ti taglio con la. Ho parenti che ti rovinano. Ho mia sorella che è magistrato di sorveglianza e ti farà passare dei guai». Questo diceva l’influencerno noto come “Re di”, all’anagrafe Giuseppe Basile, all’ex fidanzata secondo l’accusa che lo ha portato aper. La ragazza, che oggi ha 29 anni, ha avuto con lui una relazione durata pochi mesi. Senza conoscerne il vero nome: lui si spacciava per figlio di persone potenti. il procedimento si aggiunge a un altro già in corso in cui è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia di lei; per il quale a novembre scorso il giudice dell’udienza preliminare lo ha rinviato a giudizio.Le scenate di gelosiaLe carte parlano di continue «scenate di gelosia», «controllo ossessivo» e messaggi insistenti notte e giorno, tutto pur di tornare insieme.