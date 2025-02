Juventusnews24.com - Thiago Motta bravo ma solo a metà, la Gazzetta: «Allontana lo spettro di una Juve non allineata però…». I dubbi del quotidiano

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ma, ladello Sport solleva alcunisul tecnico bianconero e sulla prestazione dellantusLadello Sport oggi in edicola ha dato i voti ai protagonisti della sfida trantus ed Empoli, gara vinta in rimonta dai bianconeri per 4-1. Di seguito la pagella di, che convince mail7 – Voto alla reazione chelodi unanon. Gioco rivedibile, meglio se la sua squadra verticalizza: dal basso, così così.Leggi suntusnews24.com