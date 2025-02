Lopinionista.it - “There’s Always Gonna Be Something”, il nuovo singolo degli Stereophonics

photo credit – James D KellyMILANO – Una delle band più amate e rispettate del Regno Unito non solo dai fan ma anche da artisti come Bob Dylan, David Bowie e Dua Lipa, 30 anni di carriera, oltre 10 milioni di album venduti, una capacità straordinaria di evolversi e reinventarsi mantenendo però sempre un’identità e un sound distintivo. Glisono tornati e pubblicano ilBe”, disponibile in tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica (ascolta qui). Un brano che non tradisce affatto le sonorità caratteristiche della band: le chitarre si intrecciano sapientemente alle linee di basso e la voce del carismatico frontman Kelly Jones spicca con testi profondi e mai banali.A proposito del, Kelly spiega che “è una canzone che potrebbe descrivere l’irrequietezza nell’incertezza e la lotta per arrivare all’accettazione”.