The Thaumaturge | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

The, sviluppato da Fool’s Theory, ci trasporta in una Varsavia del 1905 intrisa di mistero, tensioni politiche e un tocco di magia occulta. Questo RPG narrativo fonde esplorazione, investigazione e combattimenti a turni, portandoci a vivere un’avventura intensa nei panni di Wiktor Szulski, un taumaturgo capace di interagire con creature ultraterrene note come Salutor.Ma Theè molto più di un semplice gioco di ruolo: è un’esperienza che ci mette di fronte a scelte morali difficili, ci immerge in una città viva e dettagliata e ci sfida con un sistema di combattimento tattico che premia la strategia e l’adattabilità.TheUno dei punti di forza di Theè senza dubbio la sua ambientazione storica, che prende vita grazie a una straordinaria cura nei dettagli.