Movieplayer.it - The Night Agent vs The Recruit: ma chi è il miglior eroe action tra Gabriel Basso e Noah Centineo?

Leggi su Movieplayer.it

Su Netflix, ad una settimana di distanza, sono tornati due eroi per caso: chi avrà rappresentato meglio la categoria? Ve lo spieghiamo noi. Ma occhio agli spoiler! Gli eroisono oramai una categoria a parte su molti servizi streaming. Anche su Netflix dove, dopo una fortuita coincidenza - o più probabile una strategica mossa di marketing - due di essi,sono tornati con le rispettive seconde stagioni a pochi giorni di distanza. Entrambe le serie sono ovviamente salite rapidamente ai primi posti della Top 10, ma quale è meglio tra Thevs The? The: la fermezza di Peter Le trame delle due serie Netflix si assomigliano in una certa misura. Protagonista della prima, creata da Shawn .