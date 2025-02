Cinemaserietv.it - The Last Of Us 2, i nuovi episodi “bomba” non chiuderanno la serie: “Serve almeno un’altra stagione”

All’interno di una lunga cover story per Entertainment Weekly, Craig Mazin e Neil Druckmann, co-showrunner di TheOf Us, hanno discusso dell’imminente secondadella, prevista per aprile, anticipando, senza tuttavia troppo sbottonarsi, che la storia del secondo gioco, avrà bisogno di ulteriori stagioni, per essere trasposta nella sua interezza. Per l’occasione, sono state pubblicate anche alcune nuove foto promozionali, che trovate lungo l’articoloUna notizia in parte non nuova, anticipata già mesi fa, ma che ora trova nuova linfa. Ecco la dichiarazione (citiamo appunto da EW)TheOf Us 2, una scenaTheOf Us 2, una scena EWMazin: “Credo di poter dire con una certa sicurezza che la storia proseguirà al di là di una terza. Al momento non vi so dire quanto, anche perché ci sarebbero molte altre vicende da raccontare in questo universo).