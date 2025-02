Movieplayer.it - The Fantastic Four: First Steps, il teaser anticipa l'origine dei poteri dei protagonisti

Leggi su Movieplayer.it

Un nuovoconferma la data di uscita del trailer di The, svelando anche qualche immagine inedita. Ildi The, oltre a confermare l'arrivo del trailer nella giornata di domani,inoltre qualche immagine dell'atteso film. Nel video si assiste infatti ai momenti che precedono il lancio nello spazio che poi porterà ia trasformarsi in supereroi e avere incredibili abilità. Le primezioni suii Quattro Nel video promozionale di The, la Marvel ha annunciato: "La Future Foundation vi invita a compiere i primi passi in questaa nuova epoca". Nel filmato si possono poi vedere dei ragazzini correre verso la vetrina di un negozio di .