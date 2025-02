Terzo asilo nido comunale di Cerveteri | firmata la consegna dei lavori alla ditta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2024 – È stata siglato dal Sindaco diElena Gubetti,presenza del Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e del personale dell’Ufficio Opere Pubblico, il contratto diper la realizzazione del.L’opera, sarà realizzata grazie all’assegnazione di un contributo al Comune didi un milione e 440mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Investimento “Piano per asilie scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.“Si tratta di una nuova struttura di 60 posti, che aggiunti ai 70 già esistenti portano ad un totale di 130 posti per neonati all’interno della nostra città – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – dopo dunque l’apertura dell’Gino Strada, avvenuta nel 2021, e l’avvio dei, anch’essi finanziati dai fondi Pnrr dell’di Cerenova,si doterà di un, il secondo nel Capoluogo, che sorgerà lungo la Via Passo di Palo.