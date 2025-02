Liberoquotidiano.it - Terzani (commercialisti): “Parlamento intervenga subito su responsabilità dei collegi sindacali”

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Ladei componenti delo sindacale pone amministratori e sindaci sullo stesso piano. Questasolidale l'abbiamo sempre contestata perché è impensabile che queste due figure abbiano uguali. Ricordo una raccomandazione della Commissione europea che ha raccomandato una modifica ponendo dei tetti alla quantificazione del danno derivante da omesso controllo. In Italia non si è mai fatto. Il Consiglio nazionale ha proposto la modifica del 2407 proponendo che ilo sindacale, al di fuori dei casi di dolo, può rispondere solo per un multiplo del compenso percepito. La riforma è passata in prima lettura e aspettiamo l'approvazione definitiva al più presto”. Lo ha dichiarato Enrico, presidente dell'Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Firenze, nel corso del Cnpr Forum speciale, dedicato alla tavola rotonda “La crisi demografica ed il futuro dei sistemi previdenziali”, nell'ambito dell'ottavo ‘Forum nazionale', promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.