Movieplayer.it - Terry Gilliam potrà realizzare Carnival: At The End of Days grazie al sostegno di Andrea Iervolino

Leggi su Movieplayer.it

Il prossimo progetto diretto da: At The End offinalmente essere realizzatoal produttore italianosembra aver trovato ilnecessario ail suo prossimo film: At The End of. Il produttore italiano, coinvolto in progetti come Ferrari e Maserati: The Brothers, sarà infatti coinvolto come produttore e finanziatore del lungometraggio.ha trovato un produttore per, tra qualche giorno, sarà presente all'European Film Market di Berlino per parlare del film con potenziali finanziatori e distributori nei vari territori. Le riprese di: At The End ofdovrebbero iniziare nel mese di aprile in Italia. Il produttore ha dichiarato che il film rifletterà l'ambizione e .