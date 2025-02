Ilfattoquotidiano.it - Terre rare, petrolio e nuove rotte create dallo scioglimento dei ghiacci: perché Trump vuole la Groenlandia. La corsa all’Artico, tra gli interessi cinesi e quelli delle mafie

Chissà se Donaldconosce la storia di Erik il Rosso, l’esploratore che scoprì la Gronlandia. La chiamò Grønland, cioè terra verde, nonostante fosse completamente coperta dalo. Era un mezzo bluff: secondo la leggenda, infatti, il vichingo decise di dare un nome attraente alla nuova isola con l’obiettivo di spingere presto nuovi coloni a trasferirsi. In pratica se lasi chiama così è per una specie di operazione commerciale, vecchia di un millennio., palazzinaro di successo, apprezzerebbe.Da Erik il Rosso a Donald il biondo – Dieci secoli dopo Erik il Rosso, però, non serve un nome seducente per attrarre sulla grande isola dio Donald il biondo (o forse l’arancione?). La passione del presidente degli Stati Uniti per laera già emersa durante il suo primo mandato.