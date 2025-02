Lanazione.it - Ternana cinica e razionale vince a Legnago. Romeo s’infortuna: distorsione al ginocchio

Leggi su Lanazione.it

SALUS 0SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Zanetti (1’ st Muteba); Franzolini (36’ st Peschetola), Diaby (21’ st Casarotti), Leoncini (28’ st Dore); Bombagi; Basso Ricci (36’ st Morello), Svidercoschi. A disp: Berto, Rigon, Ballan, Ruggeri, Gazzola, Tonica, Bansé, Barbera. All.: Bagatti.(3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono (40’ st Martella), Capuano, Tito; Casasola, Corradini (40’ st Aloi), De Boer, Donati;(27’ pt Vallocchia), Cianci (28’ st Ferrante), Cicerelli (28’ st Millico). A disp.: Vitali, Bonugli, Mattheus, Curcio, Donnarumma. All.: Abate (squalificato, in panchina Beggi). Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Marcatori: 19’ pt Cicerelli (rig.) Note: Ammoniti: Zanetti, Diaby, Dore. Recupero: 2 - 6 Angoli: 0 - 1 Le Fere capitalizzano al meglio il gol su rigore di Cicerelli, portano a casa la vittoria e accorciano le distanze dall’Entella capolista (1-1 a Pescara), che ora è a +3 punti in classifica.