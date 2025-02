Lortica.it - Ternana-Arezzo, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi amaranto per motivi di sicurezza

Per la partita, in programma lunedì 10 febbraio 2025 allo Stadio Libero Liberati di Terni e valida per il girone di ritorno del campionato di Serie C 2024/2025, è stata disposta la chiusura delladeiairesidenti nella provincia di.Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, su indicazione del Comitato di Analisi per ladelle Manifestazioni Sportive (CASMS), con determina n. 4 del 29 gennaio scorso. La decisione è stata presa perdie ordine pubblico, in considerazione della storica rivalità tra le due tifoserie, già sfociata in episodi di violenza durante la gara di andata.La Prefettura di Terni ha specificato che il provvedimento è stato adottato anche in seguito al parere espresso dal Questore di Terni, al fine di prevenire possibili tensioni e garantire lo svolgimento regolare dell’incontro.