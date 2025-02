Sport.quotidiano.net - Tennistavolo I favoriti a sorpresa sconfitti in semifinale dai marchigiani del Servigliano. Coppa Italia: débacle in Sardegna per l’Apuania

Leggi su Sport.quotidiano.net

amara perche torna da Cagliari senza la, conquistata dai padroni di casa della Marcozzi. Partiti per l’isola dei nuraghi nella veste di(primi in classifica in campionato, detentori dello scudetto, vincitori della supernegli ultimi tre anni e dellanegli ultimi quattro) asonodaidel1-3 inper poi vincere la finale per il terzo e quarto posto 3-1 contro il Sassari. Coni gialloazzurri partono male e perdono il doppio con la coppia Mihai Bobocica-Matteo Mutti superata dal duo fermano Danilo Faso-Aleksandr Khanin 2-3 (8-11, 11-8, 6-11, 11-4, 4-6) con il quinto set che, da regolamento, è giocato sui 6 punti. Non va meglio al portoghese di Carrara Joao Monteiro e anche lui si arrende ad Adam Szudi per 2-3 (11-9, 12-10, 5-11, 6-11, 4-6) e ancora al quinto set, dopo avere recuperato uno 0-2 iniziale.