Tennis, finisce male per Nardi la finale tedesca

per Lucaladel challenger tedesco di Coblenza. Un torneo affrontato all’ultimo secondo entrando nel seeding da qualificato. Il talento pesarese ha perso al tie-break del terzo set (6/3 3/6 7/6) contro il francese Ugo Blanchet (numero 226 Atp 226). Per Lucaè la quartachallenger persa, la terza in questa stagione dopo Pune, Chennai e Helsinki. I successi challenger dirimangono 7: Forlì, Lugano e Manacor 2022, Porto e Matsuyama 2023, Napoli. L’ultimo a fine 2024 a Rovereto. Però con questaguadagna 6 posti in classifica e risale fino al numero 77 del mondo. Di sicuro una delusione perche aveva prevalso in semiper 6/4 7/6 su Giulio Zeppieri (246), bissando il successo ottenuto nel 2020 a Parma. Di sicuro questa finalissima è stata una mezza delusione per il talento del Baratoff, che puntava a conquistare l’ottava vittoria in un challenger.