Tennis Alcaraz | Sinner è il miglior giocatore al mondo

Roma, 3 feb. (askanews) – “Jannikin questo momento è ilal”. Carlos, numero tre della classifica Atp, non ha alcun dubbio a riguardo ed ha parlato così diin conferenza stampa a Rotterdam, torneo Atp 500 che inizia oggi con le sfide del tabellone principale e di cuiè il detentore, ma l’altoatesino ha dato forfait dopo il trionfale Australian Open per ricaricare le batterie e godersi del meritato riposo. Il n.3 delsarà presente in Olanda ed è pronto a fare il suo debutto. “Jannik ha dimostrato di essere ile al momento, quello che sta facendo è pazzesco – continua – Capisco che la gente discuta su chi sia ile tra noi due, ma per me e per tutti iti che giocano contro di lui, Jannik è sicuramente il più forte”, ha detto il quattro volte vincitore slam.