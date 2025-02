Gamberorosso.it - "Tenete l’Amarone lontano dal Ripasso". La parola d'ordine del Consorzio è segmentare il mercato

Leggi su Gamberorosso.it

L'Amarone faccia; ilsi occupi della fascia mediana dei Millennials; al Valpolicella il compito di conquistare i palati più giovani. I cento anni delvini della Valpolicella hanno dato una nuova consapevolezza allo stesso ente di tutela: le tre denominazioni sono tre possibilità distinte per imporsi sul. Ma ad un patto: distinte devono essere anche le destinazioni, sia in termini di Paesi, sia di fasce di consumatori. Lad’la pronuncia il presidente Christian Marchesini da Amarone Opera Prima: «Segmentazione», perché come spiega al Gambero Rosso: «sovrapponendosi sui mercati si rischia di confliggere». Una concorrenza interna che non farebbe bene a nessuna delle denominazioni tutelate dallo stesso. Bisogna, quindi, sfruttare il vantaggio – che è quasi un unicum in Italia – di avere tre vini che riflettono i differenti gusti lungo tutto l’arco della vita.