Baritoday.it - Telemedicina e intelligenza artificiale per il diabete, il progetto della Lum: "Prevenzione e assistenza ai pazienti"

Leggi su Baritoday.it

Un nuovo approccio allae gestione delgrazie allae all’. Questo è l’obiettivo del'Telediabetology applied to the optimization of clinical/healthcare processes for monitoring and treating diabetics, through innovative prevention.