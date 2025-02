Telemedicina e Ia per il diabete, al via progetto università Lum e Emtesys

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Un nuovo approccio alla prevenzione e gestione delgrazie allae all’intelligenza artificiale. Questo è l’obiettivo del'Telediabetology applied to the optimization of clinical/healthcare processes for monitoring and treating diabetics, through innovative prevention and prediction approaches', promosso dall’Lum 'Giuseppe Degennaro' in collaborazione con l’azienda. Ilsarà al .