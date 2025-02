Telemedicina e Ia per il diabete, al via progetto università Lum e Emtesys

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un nuovo approccio alla prevenzione e gestione delgrazie allae all’intelligenza artificiale. Questo è l’obiettivo del'Telediabetology applied to the optimization of clinical/healthcare processes for monitoring and treating diabetics, through innovative prevention and prediction approaches', promosso dall’Lum 'Giuseppe Degennaro' in collaborazione con l’azienda. Ilsarà al .L'articoloe Ia per il, al viaLum eproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”