Teatro Moderno di Tegoleto, sul palco "Un cappello pieno di bugie"

Arezzo, 3 febbraio 2025 – “Undi” è il titolo dello spettacolo di Antonella Zucchini che domenica 9 febbraio, alle ore 16, vedrà suldeldiil Gruppo Teatrale Sangiovannese di San Giovanni Valdarno per la regia di Lorenzo Castelli. Lo spettacolo, nell’ambito della Stagione teatrale 2024/2025, è in vernacolo fiorentino. La commedia brillante in tre atti racconta le vicende di Igino Biancalani, un rappresentante di cappelli della ditta Biancalani & Batacchi, che si trova a condurre una doppia vita, tra la moglie Giuditta e l’amante Vittoria, fino a quando la verità non viene inevitabilmente scoperta. Ambientata negli anni ’50, la storia mescola ironia, equivoci e situazioni esilaranti, con un ritmo incalzante che tiene il pubblico incollato alla sedia.