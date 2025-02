Ilfattoquotidiano.it - Teatro iraniano a Milano: perché è due volte interessante seguire le loro lezioni morali

D’accordo: è perlomeno da anime belle credere che ilpossa offrire ancora una risposta alle nostre Città dell’Uomo come all’origine nella polis greca, mentre fuori infuria il carnevale tragico del mondo impazzito di questo 2025. Ma se poi questo riflesso di autocoscienza arriva a noi persino dal cuore di tenebra della dittatura islamista in Iran, il regime più consolidato dell’oscurantismo religioso contemporaneo, forse bisogna ricominciare a credere che l’ingenuità possa vincere sfide impossibili.Lo si coglie perfettamente nei due prossimi appuntamenti di rilievo acon il nuovodegli ‘expat’ iraniani, nell’ambito del festival di arti performative FOG: il 7-8 febbraio aldei Filodrammatici va in scena ‘We Came to Dance’ – siamo venuti per ballare, come cantava Ultravox, una sorta di conferenza-spettacolo sulla rigida censura della danza a Teheran, di Ali Asghar Dashti e Nasim Ahmadpour; e il 18-19 febbraio, in Triennale, ‘Songs for no one’ – Canzoni per nessuno, di Nastaran Razawi Khorasani, propone un apologo poetico affidandosi a due ragazzini iraniani.