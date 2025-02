Teatro | in scena in Sala Assoli-Moscato Oh Little Man di Gianni Ortoleva con Edoardo Sorgente

Leggi su Ildenaro.it

Il 4, 5 e 6 febbraio alle ore 20.30, pressova inlo spettacolo Oh,Man, scritto e diretto da Giovanni. La pièce, vincitrice del bando SUPERNOVA al Festival di Pergine 2019, vede protagonistae si avvale del progetto sonoro curato da Agnese Banti e del disegno luci firmato da Marco Santambrogio. Lo spettacolo, che porta inun’analisi critica e ironica delle crisi finanziarie, è una collaborazione tra Casa del Contemporaneo e Kanterstrasse –Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Biglietti: intero 18,00 euro; riduzioni under 30, over 65 e enti convenzionati 15,00 euro. Info e prenotazioni: 345 467 9142@casadelcontemporaneo.itOh,Man racconta la storia di un broker in crociera, tormentato da un sogno che lo avverte di una crisi di mercato imminente.